Onde vai passar Real Madrid x Real Sociedad pela Copa do Rei? Como assistir

Real Madrid e Real Sociedad medem forças hoje, às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Rei.

Onde assistir? ESPN4 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Real Madrid tem a vantagem do empate após ter vencido a primeira partida por 1 a 0, com gol do brasileiro Endrick. A Real Sociedad precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal.