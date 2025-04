Onde vai passar Fortaleza x Racing pela Libertadores 2025? Como assistir

O Racing é o atual campeão da Copa Sul-Americana. A equipe argentina superou o Corinthians na semifinal e venceu o Cruzeiro na finalíssima. Os argentinos também conquistaram a Recopa neste ano ao superar o Botafogo.

As duas equipes estão no Grupo E. A chave ainda conta com Colo-Colo, do Chile, e Bucaramanga, da Colômbia.

Fortaleza x Racing -- Copa Libertadores 2025