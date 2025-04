Mundial de Surfe: Italo reencontra algoz na abertura em El Salvador

A quarta etapa do Circuito Mundial de Surfe da WSL começa nesta quarta-feira em El Salvador, e o líder do ranking, Italo Ferreira, terá um reencontro especial logo de cara. Ele estreia contra o local Bryan Perez, que no ano passado protagonizou um momento histórico ao eliminá-lo nesta mesma competição.

Estou muito feliz por estar aqui novamente, com minha família, com o povo de El Salvador. Muito bom ver todo o país me apoiando. Eu tenho trabalhado muito, acordo cedo, tento manter minha cabeça no lugar. Esse era o momento que estava esperando, para mostrar meu surfe Bryan Perez, à WSL

O que aconteceu

No Surf City El Salvador Pro 2024, Italo Ferreira acabou eliminado logo na repescagem ao ser derrotado pelo salvadorenho, que teve uma atuação brilhante diante da torcida local.