Paulistão 2025: assista às cinco melhores partidas no Canal UOL

Para quem já está sentindo falta das emoções do Paulistão 2025, o Canal UOL vai reprisar esta semana as cinco melhores partidas do estadual, escolhidas pela equipe de jornalistas de UOL Esporte. Hoje, às 22h, vai ao ar novamente o primeiro jogo da final, Palmeiras 0 x 1 Corinthians.

O Paulistão 2025 terminou no último dia 27 com o Corinthians campeão após empatar com o Palmeiras na Neo Química Arena em 0 a 0, no jogo de volta da final. Esta foi a primeira vez que o UOL transmitiu o campeonato. No total, foram 91 partidas acompanhadas por um time de especialistas que contou com nomes como Juca Kfouri, Milton Leite, Mauro Cezar, Casagrande e outros.

Confira, a seguir, os cinco jogões que serão reprisados esta semana: