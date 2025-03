Flamengo vê 'boom' e tem fila de espera na ginástica após sucesso em Paris

O Flamengo tem uma fila de espera para as escolinhas de ginástica artística com o dobro da capacidade atual do clube.

O Rubro-Negro viu a procura pela modalidade explodir após o sucesso em Paris-2024. A equipe que conquistou o bronze tem quatro nomes do Fla — Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira. A exceção é Júlia Soares, à época no Cegin e hoje no Pinheiros.