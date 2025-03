Foi descoberto correndo descalço e vai iniciar nova volta 'social' ao mundo

Eu sei de onde eu vim. Eu não ajudo uma causa social porque li em um livro ou vi em um filme e achei legal. Eu ajudo porque sou fruto disso. Sempre que tenho a oportunidade de ir a escolas falar com os jovens, ressalto a possibilidade deles realizarem sonhos. Eles podem! Eu vim de um lugar parecido com o deles, de dificuldade. Nasci em um lugar que já foi conhecida como 'Vale da Morte' Alexandre Sartorato

Cubatão ganhou o apelido devido aos altos níveis de poluição na década de 80. A cidade já foi considerada a mais poluída do mundo, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU).

Sartorato já correu com camisas da Aldeias Infantis SOS, Médico sem Fronteiras, Natal sem Fome e do Movimento Amanhã sem Câncer, do Instituto Nacional de Câncer. "Perdi familiares e o Índio, o Antônio Quitério, que me descobriu, para essa doença. Sei das dificuldades".

No Egito, um carregamento de 70 camisas já aguardava Alexandre. "Cada dia corro com uma camiseta porque, ao final do dia, faço alguma ação com ela para arrecadar fundos para entidades, apoiadores"

A primeira volta ao mundo

No começo da década de 2000, Alexandre Sartorato foi do Oiapoque, no Amapá, ao Chuí, no Rio Grande do Sul, pontos extremos do Brasil. Ao concluir, avisou que o objetivo seguinte seria a volta ao mundo.