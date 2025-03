Vasco x Santos: horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão 2025

A equipe comandada por Fábio Carille parou na semifinal do Carioca diante do Flamengo e teve tempo para se preparar para o Brasileirão. Philippe Coutinho se recuperou de lesão e é o grande nome da equipe.

O Santos também caiu na semifinal do Estadual, quando foi superado pelo Corinthians. Com Neymar como grande astro do elenco, o Peixe busca fazer grande campanha no retorno à Série A.

Vasco x Santos -- Campeonato Brasileiro 2025