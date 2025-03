Transmissão ao vivo de Vasco x Santos pelo Brasileirão: veja onde assistir

O Cruz-Maltino chegou à semifinal do Carioca 2025 e acabou derrotado pelo Flamengo. Agora, com um período maior de preparação, o time aposta no talento de Philippe Coutinho, recuperado de lesão, para ser um dos protagonistas do elenco.

O Santos, por sua vez, vive um momento de retomada. O Peixe foi eliminado pelo Corinthians na semifinal do Paulista, mas chega motivado para o Brasileirão, especialmente com Neymar como a grande referência técnica do grupo.

Vasco x Santos -- Campeonato Brasileiro 2025