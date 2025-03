Transmissão ao vivo de Bahia x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir

O Bahia recebe o Corinthians hoje, às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Alvinegro venceu as últimas nove partidas do Brasileirão 2024, consolidando uma arrancada final que o livrou da degola. O Corinthians encerrou a edição anterior na sétima colocação, com 56 pontos.