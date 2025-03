Onde vai passar Vasco x Santos pelo Brasileirão 2025? Como assistir ao vivo

Sob o comando de Fábio Carille, o Vasco chegou até a semifinal do Carioca, sendo eliminado pelo Flamengo. Com um período maior de preparação para o Brasileirão, a equipe conta com o retorno de Philippe Coutinho, recuperado de lesão, como seu principal destaque.

O Santos também parou na semifinal estadual, sendo superado pelo Corinthians. Agora, com Neymar como grande astro do elenco, o Peixe busca fazer uma campanha sólida na Série A.

Vasco x Santos -- Campeonato Brasileiro