Onde vai passar Bahia x Corinthians pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

O início de 2025 teve a queda precoce na Libertadores e a conquista do título do Paulistão. O título estadual veio no meio de semana contra o Palmeiras, na Neo Química Arena.

O Bahia também fez uma campanha sólida em 2024, terminando em oitavo lugar, com 53 pontos. A equipe de Rogério Ceni chega para a nova temporada motivada pela conquista do título estadual sobre o Vitória.

Bahia x Corinthians -- Campeonato Brasileiro