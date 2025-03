Brasileiro leva 27 golpes e é nocauteado em 4 minutos no UFC México; veja

O brasileiro Saimon Oliveira foi nocauteado pelo mexicano David Martinez neste sábado (29) após levar 41 golpes, entre eles um soco preciso no queixo e uma joelhada na cara. De acordo como o "UFC Stats", 27 desses 41 foram considerados "significativos".

O que aconteceu

Saimon Oliveira foi derrotado ainda no primeiro round do UFC México. O mexicano dominou o combate e nocauteou o brasileiro com 4m38s de luta.

Martinez acertou 27 golpes significativos. Dois deles foram 'fatais': um soco preciso no queixo e uma joelhada no rosto, golpe que fez o brasileiro cair no chão.