Felipe Wu está animado para ciclo de LA-2028, mas indica ser o último

Na capital francesa, a equipe brasileira contou com três atletas que fizeram suas estreias olímpicas: Philipe Chateaubrian, Georgia Furquim e Geovana Mayer.

É uma nova oportunidade e encaro dessa forma. Eu me vejo com capacidade técnica ainda de disputar em alta performance, tenho essa crença em mim mesmo. É isso que me deixa motivado. Se eu não acreditar em mim, ninguém vai acreditar. Esse ano tive uma pré-temporada, fui para a Dinamarca competir e tive excelentes resultados. Então, deu mais um ânimo que eu precisava para ter certeza que eu ia continuar

Apesar de já ter no horizonte a despedida, Wu ainda não definiu os passos após a aposentadoria da vida de atleta, mas quer levar à frente um projeto com a esposa Rosane, também atleta de tiro esportivo, voltado à modalidade.

"O pós-Los Angeles ainda não consigo projetar. Acredito que, como atleta, vai ser o meu último. É o que eu acho, o que sinto hoje. Eu e minha esposa estamos vendo como começar um instituto para desenvolvimento do tiro esportivo, principalmente em arma de pressão, que é um pouco mais fácil, para fomentar mais a modalidade. É uma modalidade que dá muitas medalhas em Jogos Olímpicos, e aqui no Brasil não exploramos isso de uma forma igual a outros países", disse.