Após quatro meses, técnico francês deixa equipe da tenista Bia Haddad

Maxime Tchoutakian não é mais técnico da tenista Bia Haddad. O francês anunciou o fim da parceria com a brasileira, que durou quatro meses, em seus stories no Instagram.

O que aconteceu

Ei, pessoal, não estou mais trabalhando com Haddad Maia. Portanto, estou disponível para um novo projeto. Fiquem à vontade para entrar em contato Maxime Tchoutakian, ex-técnico de Bia Haddad

Tchoutakian começou a trabalhar com Bia Haddad no início de dezembro, integrando a equipe do treinador principal, o brasileiro Rafael Paciaroni.