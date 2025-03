Transmissão ao vivo de Juventude x Vitória pelo Brasileirão: onde assistir

No início de 2025, ambas as equipes tiveram eliminações em competições nacionais. O Ju foi eliminado ainda na primeira fase da Copa do Brasil pelo Maringá, enquanto o Vitória caiu na segunda fase diante do Náutico.

Nos estaduais, o time baiano foi vice-campeão, perdendo a final para o Bahia. O Juventude se despediu do Gauchão na semifinal, sendo superado pelo Grêmio.

Juventude x Vitória -- Campeonato Brasileiro 2025