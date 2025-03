Transmissão ao vivo de Flamengo x Internacional: veja onde assistir

O Flamengo recebe o Internacional na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Flamengo encerrou sua campanha no Brasileirão 2024 na terceira posição, com 70 pontos. O rubro-negro quer retomar o protagonismo no nacional, o que não acontece desde 2020 no Brasileirão.