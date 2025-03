Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir

Cruzeiro e Mirassol medem forças hoje, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido com exclusividade pelo Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Cruzeiro entra no Brasileirão com o objetivo de superar a campanha de 2024, quando terminou na nona posição com 52 pontos. Enquanto isso, o Mirassol vive a expectativa de sua primeira participação na história da Série A.