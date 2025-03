São Paulo x Sport: horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão 2025

O Tricolor acabou superado na semifinal do Paulistão pelo Palmeiras, em jogo com muita polêmica de arbitragem. Luis Zubeldia não deverá contar com Lucas Moura e Oscar na estreia, ambos lesionados.

O Sport enfrenta o São Paulo após a primeira partida da final do Pernambucano. O jogo de ida terminou 3 a 2 para o Leão da Ilha diante do Retrô, com a volta programada para quarta-feira.



São Paulo x Sport -- Campeonato Brasileiro 2025