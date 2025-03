Onde vai passar UFC México? Card completo, horários e como assistir ao vivo

Imagem: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Brandon Moreno e Steve Erceg medem forças hoje na luta principal do UFC México, que será na Arena CDMX, na Cidade do México. O card principal está previsto para as 20h (de Brasília).

Onde assistir ao vivo? UFC Fight Pass (streaming —sujeito às condições da plataforma). O UOL Esporte (Youtube) transmite as três primeiras lutas preliminares.

Brandon Moreno, ex-campeão dos peso-mosca, continua como um dos principais nomes da divisão e ocupa a segunda posição no ranking. Aos 31 anos, o mexicano chega motivado por uma importante vitória sobre Amir Albazi em novembro do ano passado.