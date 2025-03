Onde vai passar Fortaleza x Fluminense pelo Brasileirão? Como assistir

Fortaleza e Fluminense entram em campo hoje, às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view).

O Fortaleza foi o quarto colocado no Brasileirão do ano passado e tem a expectativa de, no mínimo, repetir a boa campanha. Já o Fluminense quer esquecer o desempenho de 2024, quando se salvou do rebaixamento apenas na última rodada.