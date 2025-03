Flamengo x Internacional: horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Flamengo e Internacional se enfrentam hoje, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? O sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view) transmitem ao vivo. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flamengo terminou o Brasileirão 2024 na terceira colocação, com 70 pontos. O rubro-negro tenta voltar a vencer o torneio que não ganha desde 2020.