Transmissão de Brasil x Uruguai no Sul-Americano Sub-17: veja onde assistir

O Brasil é o atual campeão do torneio e também o maior vencedor, com 13 taças. Das últimas quatro edições, a seleção brasileira venceu três.

O Sul-Americano sub-17 vale vaga para o Mundial da categoria, que será disputado no Qatar. Dudu Pateuci é o treinador do Brasil e conta com nomes conhecidos do torcedor que fizeram boas campanhas na Copa São Paulo deste ano, como o lateral esquerdo Denner, do Corinthians, e Gabriel Mec, atacante do Grêmio.

Brasil x Uruguai -- Sul-Americano Sub-17