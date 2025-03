Modelo e ex-colega de escola: quem é a namorada do tenista João Fonseca

João Fonseca e Manu estudaram no mesmo colégio: a Escola Americana do Rio de Janeiro. Trata-se de uma das mais caras do Brasil, segundo levantamento anual da Forbes para 2025, ocupando o oitavo lugar do ranking. Tem sedes na Gávea, na Zona Sul, e na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

O casal adota a discrição até mesmo nas redes sociais. Eles não têm fotos juntos, mas, ainda assim, é possível ver alguns comentários de João Fonseca nas postagens de Manu, com mensagens do tipo "muito gata!" e "lindaa!". O último deles é de uma publicação de julho de 2024, o que indica que eles têm um 'affair' há pelo menos nove meses.

Manu Noronha faz parte da 40 Graus Models, uma agência de modelos com sede no Rio de Janeiro. Ela, inclusive, aparece em uma das fotos publicadas pela agência no Instagram.

Quando João Fonseca volta às quadras?

João Fonseca só voltará a jogar uma partida oficial daqui a um mês. Eliminado na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, o tenista brasileiro fará um período de treinos e só deve voltar às competições no fim de abril, para a disputa do Masters 1000 de Madri, na Espanha.