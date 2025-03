Boxe reformula estrutura após 'fracasso' e terá técnico cubano para LA-2028

"Houve um excesso de mídia, patrocínio, dois, três meses antes, e os atletas não souberam lidar, perderam o foco e, principalmente, problemas internos sérios de relacionamento que tivemos na equipe, de quase briga física. Isso faz com que um grupo fique desunido, e aconteceu. Conseguimos entender, fizemos as mudanças, trocamos muitos nomes e estamos com gente nova. Uma mudança radical".

Ele lembrou também a tentativa de golpe na CBBoxe, que ocorreu durante o Pan de Santiago. À época, uma assembleia foi convocada para o terceiro dia de combates no Pan, para discutir "a destituição imediata" do presidente Marcos Brito. "Eu me envolvi diretamente nisso após o Pan. Foram de três a quatro meses de desgaste emocional e coisas que não eram referentes ao treinamento com a equipe".

A questão foi contornada e Marcos Brito encabeça chapa única em eleição presidencial que ocorre hoje.

Um bom desempenho em Los Angeles, após o que aconteceu em Paris, virou "questão pessoal" para Mateus. "É uma raiva interna monstruosa que vocês não podem imaginar o quanto. Sou uma pessoa obcecada com o resultado. São 15 anos na confederação, é uma vida dedicada a isso".

É o meu quinto ciclo olímpico, já tive vários cargos na entidade. E, agora, é um novo. Conversei com a diretoria do COB [Comitê Olímpico do Brasil]: fizemos um ciclo de Paris muito forte em todas as curvas e, onde tinha de estar forte, caímos. Quero tentar uma curva um pouco mais homogênea. Não precisa ser a maior campanha da história no Mundial, a maior campanha da história do Sul-Americano. Podem ser boas campanhas nesses eventos e fechar com a cereja do bolo [em Los Angeles].

Após polêmicas com a IBA (Associação Internacional de Boxe), que esteve envolvida em casos de corrupção, o Comitê Olímpico Internacional (COI) concedeu reconhecimento provisório à World Boxing e recomendou a inclusão da modalidade no programa dos próximos Jogos Olímpicos.