Ajuda de Neymar, três advogados e prisão: relembre o caso Daniel Alves

Condenação e absolvição

Em fevereiro de 2024, Daniel Alves foi condenado a 4 anos e meio de prisão. A Justiça entendeu que houve penetração sem consentimento, classificando o ato como agressão sexual — termo usado na legislação espanhola para casos equivalentes ao estupro. A pena também incluiu 9 anos de liberdade vigiada (regime com restrições após o cumprimento da pena), pagamento de 150 mil euros à vítima e proibição de aproximação por nove anos.

A condenação se baseou no depoimento da vítima, considerado "contundente e persistente". Segundo ela, Alves a forçou a manter relação sexual no banheiro da boate e impediu que ela saísse. O tribunal descartou a versão de relação consensual apresentada pela defesa, destacando que o jogador alterou seu relato diversas vezes ao longo do processo. Laudos médicos e imagens de câmeras também foram usados como elementos de prova.

A liberdade provisória de Alves causou indignação na vítima e reação da defesa dos direitos das mulheres. Em nota pública divulgada por seus advogados, a jovem afirmou: "Sinto que voltaram a me estuprar". Ela também disse que a decisão da Justiça colocava "milhares de vítimas em situação de desproteção". O advogado dela, Ester García, criticou duramente a liberação do jogador e afirmou que a medida "mandava uma mensagem perigosa à sociedade".

Mesmo com recursos, a liberdade provisória foi mantida. A Promotoria recorreu da decisão que permitiu a saída de Alves da prisão, mas o tribunal entendeu que as medidas cautelares garantiam o andamento do processo sem risco de fuga.

O jogador foi absolvido hoje pelo Tribunal Superior da Catalunha, após anulação da condenação. A sentença apontou inconsistências no depoimento da vítima, como contradições entre sua denúncia inicial e o que foi relatado no julgamento, além de lapsos de memória e falhas na cronologia dos fatos. Os juízes entenderam que os elementos apresentados não eram suficientes para manter a condenação e decidiram arquivar o caso.