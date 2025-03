Italo começa 2025 'voando' e já está garantido no Mundial de Surfe em 2026

Italo Ferreira está imparável no Circuito Mundial em 2025. Com apenas três etapas disputadas, o campeão olímpico já garantiu sua vaga entre os 22 surfistas que seguirão na elite após o temido corte do meio da temporada e, consequentemente, está confirmado no CT de 2026.

Em 2025, o corte acontece após sete etapas, e os 22 melhores do ranking seguem disputando o título mundial da temporada e estão garantidos no Circuito Mundial de 2026 — os demais são rebaixados. O brasileiro carimbou sua permanência no CT com quatro eventos de antecedência, mostrando que está mais do que pronto para brigar pelo seu segundo título mundial.

O que aconteceu

A façanha de Italo foi confirmada pela própria WSL, que destacou o desempenho dominante do brasileiro em uma publicação nas redes sociais: