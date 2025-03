Zé Roberto indica retorno de Julia Kudiess à seleção para a Liga das Nações

Julia também marcou presença e foi ao estande do Minas Tênis Clube no último dia de evento. Ela foi questionada sobre a chance de integrar a seleção ainda nesta temporada.

Foi um período difícil, mas tive toda uma estrutura à disposição que me ajudou. Sei que é um processo, preciso de alguns meses para voltar ainda melhor, mas é uma construção. Não posso deixar de pensar no clube, mas acabando [a temporada] aqui, meu sonho sempre é vestir a camisa da seleção.

Julia Kudiess

José Roberto Guimarães em entrevista durante a CBC & Clubes Expo Imagem: Alexandre Araújo / UOL

O que mais Zé Roberto falou?

Expectativa para o ciclo de Los Angeles-2028. "Seleção talentosa, que tem muito potencial, que começa o ciclo em segundo no ranking mundial e que tem potencial para grandes competições. Espero que a gente consiga, realmente, fazer bons resultados. Temos uma geração alta, talentosa, tecnicamente boa, e agora é questão de tempo de estrada, caminho, passar por vitórias, derrotas, grandes competições, e aprender nas vitórias e nas derrotas. Vejo um ciclo interessante para elas. Acredito muito no potencial da seleção".

Conta com veteranas: "As veteranas que vamos contar... Infelizmente, encerra o ciclo e alguma delas não vão estar na seleção. Uma é a Thaísa, que temos de agradecer todos os serviços prestados, tudo que construiu e fez na carreira, mas a seleção tem de continuar. Vamos ver como as outras vão estar para podermos pensar em convocação. Temos de pensar também no próprio desejo das jogadoras. Estive com algumas delas na Europa, está tudo caminhando bem, mas algumas coisas podem mudar e temos de respeitar".