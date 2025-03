Furia e Podpah lançam canal que transmitirá Kings League e e-Sports

A Furia, organização de e-Sports que também investe no futebol de 7 e no automobilismo, se uniu ao Podpah para a criação do MadHouse TV, canal que fará transmissões de eventos esportivos.

O que aconteceu

A MadHouse TV já começará os trabalhos com a Kings League Brasil. A competição de futebol de 7 e que tem regras diferentes do habitual começará ainda neste mês de março. O primeiro jogo será realizado no sábado.

A Furia é uma das equipes da Kings League Brasil. O time tem Neymar como presidente ao lado de Cris Guedes, seu amigo de infância.