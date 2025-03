Pai e filha se classificam e vão disputar vagas no Mundial de Surfe

O Challenger Series de 2025 contará com uma história curiosa neste ano: Josh Kerr e sua filha, Sierra Kerr, estarão juntos na disputa por uma vaga na elite do Circuito Mundial (CT) da próxima temporada. A dupla australiana garantiu sua classificação pelo Qualifying Series (QS) da Oceania, após resultados sólidos ao longo da temporada.

O que aconteceu

Embora o esporte já tenha visto pais e filhos competindo em alto nível, Josh e Sierra formam o primeiro caso conhecido de um pai e uma filha surfando no mesmo circuito competitivo ao mesmo tempo.

Josh Kerr e Sierra Kerr estarão juntos no CS de 2025 Imagem: Divulgação / WSL

Aos 40 anos, Josh Kerr retorna ao circuito com um objetivo diferente do que marcou sua carreira: acompanhar e apoiar a ascensão da filha, de apenas 18 anos, que já é apontada como um dos grandes nomes da nova geração e forte candidata a uma vaga no CT.