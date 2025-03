NBA House volta a São Paulo, vai para a 7ª edição e terá espaço de 5 mil m²

Serão 18 dias de de atrações interativas de basquete em um espaço com 5 mil m². O evento terá watch parties em todas as noites de jogos, quadras ao ar livre e participação especial de personalidades da NBA. Neste ano, os fãs também terão a novidade de um aplicativo personalizado.

NBA House será realizado pela 7ª vez em São Paulo Imagem: Divulgação/NBA Brasil

A expectativa é superar o recorde de 45 mil pessoas que prestigiaram o evento no ano passado. O NBA House já teve seis edições em São Paulo.

Os ingressos serão vendidos a partir de 14 de abril —neste site. A programação detalhada será divulgada posteriormente. Uma pré-venda ocorrerá de 9 a 13 de abril para clientes com Cartão XP Visa Infinite, que terão 20% de desconto na pré-venda, 10% na NBA Store, e fila exclusiva na entrada do evento.

A NBA House está incluída no calendário oficial de eventos estratégicos de São Paulo. O evento promovido pela TM1 ganhou o reconhecimento no ano passado e possui apoio da SPTuris em sua realização.