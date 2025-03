Marca de surfe processa Lady Gaga por plágio em seu novo álbum; entenda

A empresa afirma ainda que tentou entrar em contato com a cantora para alertá-la sobre a semelhança, mas sem sucesso.

A Lost International anexou ao processo imagens comparando os logotipos para reforçar sua alegação de plágio e busca, além do bloqueio do uso do nome e do design, indenizações que incluam qualquer lucro obtido por Gaga com a marca "Mayhem".

Topo das paradas

Lançado em 7 de março, Mayhem tem sido um sucesso comercial e de crítica. O álbum, que inclui faixas como Die With a Smile (em parceria com Bruno Mars), Disease e Abracadabra, estreou no topo das paradas, incluindo a Billboard 200 e o ranking oficial do Reino Unido.

Em entrevistas, Lady Gaga descreveu Mayhem como uma jornada entre gêneros musicais, refletindo sua trajetória artística e experiências pessoais.

Até o momento, sua equipe não se pronunciou oficialmente sobre o processo.