João Fonseca terá férias, intertemporada e deve ficar um mês sem jogos

Depois do descanso, o brasileiro voltará a treinar no Rio de Janeiro como preparação para a temporada do saibro. A lista dos inscritos no Masters 1000 de Madri ainda não saiu.

Estou de férias agora, tenho uma semana de férias, voltar para o Rio e descansar com família, namorada. Descansar um pouco, depois volto a treinar no saibro, duas semanas no Rio e começo a preparação em Madri, provavelmente. João Fonseca, à ESPN

Seguindo este planejamento, Fonseca não disputará o Masters 1000 de Monte Carlo — com início em 6 de abril. Ele também não joga o ATP 500 de Barcelona (a partir do dia 14) — por ser o 60º do ranking por enquanto, precisaria de convite ou disputar o qualificatório.

O brasileiro terá aproximadamente um mês de preparação até o reencontro com a quadra de Madri. A competição acontece entre 23 de abril e 4 de maio. O fenômeno brasileiro se despediu do torneio de Miami na última segunda-feira, dia 24.

Esta é a primeira pausa de Fonseca na temporada 2025. Ele disputou sete torneios entre dezembro de 2024 e março deste ano. Foi campeão do Challenger de Camberra, de Phoenix e do ATP 250 de Buenos Aires.

Reencontro com o saibro

O Masters de Madri vai marcar o reencontro de Fonseca com o saibro após a queda na primeira rodada do Rio Open. Todos os olhares estavam sobre o jovem tenista, mas ele foi eliminado por Alexandre Muller. Depois, jogou em quadra rápida em três torneios nos Estados Unidos.