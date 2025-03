João Fonseca agradece organização de Miami após queda: 'Até a próxima'

O brasileiro passou por Learner Tien na primeira fase e Ugo Humbert na segunda. Na primeira partida, bateu o adversário norte-americano por 2 sets a 1, enquanto venceu o francês por 2 sets a 0.

João afirmou ainda que deve voltar aos jogos no Masters de Madri, após descanso de cerca de três semanas: "Estou de férias agora. Tenho uma semana, vou voltar para o Rio para descansar junto com a família, namorada. Depois treino no saibro por mais duas semanas e volto", disse à ESPN.