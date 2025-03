Raquete arremessada e sorrisos: as faces de Fonseca no 'Rio Open' em Miami

João Fonseca teve diferentes reações ao longo de sua batalha de 2h31min contra o australiano Alex de Minaur na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, que, segundo seu adversário, tinha atmosfera de Rio Open. O brasileiro vibrou com as boas jogadas e descontou a raiva com um ponto perdido arremessando a raquete no chão — algo raro para o tenista de 18 anos. No fim, curtiu os últimos momentos em quadra sorrindo.

Noite de emoções em Miami

Em uma partida desgastante fisicamente, o carioca até abriu espacate para tentar salvar uma bola. João se esticou no limite quando o primeiro set estava empatado por 4 a 4, caindo no chão com as pernas abertas.