Em volta à Band, Galvão Bueno descarta vida digital: 'Meu mundo é a TV'

Na próxima segunda-feira, Galvão estreia seu programa na Band, o Galvão e Amigos. A atração vai ao ar semanalmente, às 22h30, no mesmo formato do Bem Amigos, que ocupou a grade do sportv por anos. Ao lado do narrador estarão Walter Casagrande, Mauro Naves e Falcão. O quarteto debaterá as notícias do futebol e receberá convidados.

Polêmica sem ultrapassar limites

Como o próprio Galvão falou, ele é polêmico e pretende continuar com essa característica em seu novo programa na Band. Apesar disso, o narrador e apresentador destacou que suas análises falarão do mundo esportivo e apenas sobre o que acontece nos gramados, quadras e pistas.

"Nunca ninguém me viu falar de um colega de trabalho, analisar um colega de trabalho. Isso não me cabe, eu não acho ético. Nunca passei do que acontece no esporte. Não me interessa o que nenhum atleta faz em sua vida pessoal fora do esporte que ele pratica, até porque não admito que ninguém se intrometa na minha pessoal", comentou Galvão.

"Eu sempre falei para um país inteiro, independente de raça, credo, cor, sexo, ideologias e preferências pessoais. E assim que vou continuar. Tem gente no mundo caça-cliques que não respeita esse tipo de coisa e isso me incomoda", disse.

Ele quer mais

Aos 74 anos, Galvão Bueno está feliz pelo retorno à Bandeirantes, onde atuou antes de começar sua extensa jornada na Globo. Empolgado, o narrador deseja construir outros projetos com a emissora: ele quer narrar, ter possíveis outros programas, quadros. O céu é o limite.