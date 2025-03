COB vai ajudar confederações a pagar dívidas com a União: 'É empréstimo'

O Comitê Olímpico do Brasil planeja que, até final de abril, confederações impedidas de receber recursos públicos possam ter as respectivas situações regularizadas. Segundo o presidente Marco La Porta, o COB vai conceder empréstimos às entidades para que possam quitar as dívidas com a União, Estados, Municípios, tributárias ou de glosa em convênios.

Esses débitos impedem que tais confederações recebam aportes oriundos da Lei Angelo/Piva, das Loterias, e sem investimento privado, os valores viram uma "bola de neve". Dentre as citadas, estão as de Basquete (CBB), de Handebol (CBH) e de Esportes Aquáticos (CBDA). Além delas, La Porta pontua que há outras confederações pan-americanas, como o do Caratê e do Beisebol, com problemas similares.