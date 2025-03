Transmissão ao vivo de João Fonseca x Alex de Minaur: veja onde assistir

Feito alcançado na última rodada. Ao passar pelo francês na segunda rodada, Fonseca se tornou o mais jovem tenista a alcançar uma 3ª rodada de Masters 1000 desde Carlos Alcaraz, em 2021.

Chaveamento do Miami Open. Quem avançar do duelo entre João Fonseca e Alex de Minaur enfrentará o vencedor do confronto entre o italiano Matteo Berrettini e o belga Zizou Bergs.

João Fonseca x Alex de Minaur - 3ª rodada de Masters 1000 de Miami