Surfe: Brasil conquista títulos sul-americanos e domina corrida pela elite

Eu estou muito, muito feliz. Literalmente, só eu sei o que tracei para essa temporada, e eu consegui cumprir tudo Laura Raupp

Recorde histórico de Silveira

A final masculina foi digna de uma decisão épica. O catarinense Heitor Mueller abriu a disputa com um alley-oop perfeito, recebendo a única nota 10 do campeonato. Mas Lucas Silveira não se intimidou e respondeu com um surfe impecável, somando 19,37 pontos - o maior placar da história do evento - para conquistar o bicampeonato e confirmar sua vaga no CS.

Lucas Silveira fez história na Praia da Joaquina Imagem: Marcio David / Layback Pro

Foi a melhor bateria da minha vida, sem dúvidas. Eu nunca somei tão alto assim e ainda do jeito que começou, com aquele aéreo do Heitor (Mueller), que eu vi de camarote Lucas Silveira

Lucas Vicente é campeão sul-americano

O título sul-americano de Lucas Vicente foi confirmado quando o paranaense Peterson Crisanto, seu principal concorrente, foi eliminado ainda nas oitavas de final. O catarinense, campeão mundial júnior em 2019, comemorou em casa com a família e destacou a importância do trabalho que vem desenvolvendo nos últimos anos.