Caminho de Fonseca até título pode ter Zverev na semi e Djoko na final

João Fonseca está na terceira rodada do Masters 1000 de Miami e pode enfrentar verdadeiras pedreiras no caminho até um eventual título. O número dois do mundo Alexander Zverev e o sérvio Novak Djokovic são potenciais adversários.

O que aconteceu

Fonseca encara o australiano Alex de Minaur, nº 11 do mundo, nesta segunda-feira, a partir das 20h (de Brasília). Caso avance, terá pela frente o italiano Matteo Berrenttini ou o belga Zizou Bergs, que se enfrentam ainda hoje, nas oitavas de final.

O brasileiro está do mesmo lado do alemão Alexander Zverev, e o embate pode acontecer nas semifinais. O número dois do mundo encara o australiano Jordan Thompson pela terceira rodada ainda hoje.