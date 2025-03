Algoz de Fonseca revela plano para vencer e exalta 'batalha contra torcida'

O que fiz bem foi explorar mais os forehands, fazer o jogo ficar um pouco mais físico. Ele ainda é jovem, jogou varias partidas em sequência, sabia que se fizesse se tornar físico teria mais chances de vencer.

Alex De Minaur, após eliminar Fonseca na 3ª rodada em Miami

O que aconteceu

João Fonseca até saiu na frente, mas levou a virada de Alex de Minaur e foi eliminado na terceira rodada em Miami.

O australiano venceu a batalha de 2h31min de duração na quadra principal no Hard Rock Stadium com parciais de 5/7, 7/5 e 6/3. Após a partida, De Minaur revelou que quis deixar o duelo "mais físico" por achar que isso aumentaria suas chances de vencer.

O fenômeno brasileiro, que começou o torneio em 60º do ranking, perdeu fôlego e derrapou no set decisivo. João venceu a primeira parcial com uma quebra decisiva, mas não conseguiu sustentar o domínio nos sets seguintes e se despediu do torneio com sua melhor campanha da carreira em um Masters 1000.

De Minaur enfrenta nas próxima rodada o italiano Matteo Berrettini, número 30 do ranking, que venceu o belga Zizou Bergs por duplo 6/4. O australiano é o 5º tenista mais bem ranqueado que segue na disputa em Miami.