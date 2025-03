Bortoleto admite erro e Norris tem 'pesadelo': as frases do GP da China

O piloto britânico terminou a prova em oitavo lugar. Ele marcou os primeiros pontos na temporada.

Agora eu me sinto mal (risos). Eu ultrapassei alguém e disse 'ciao'. Eu fiz [duas vezes]. Foram duas ultrapassagens na curva 14. Foi em cima de uma Red Bull e de uma Alpine, eu fiquei feliz com as manobras.

Oliver Bearman, piloto da Haas

Norris vive 'pior pesadelo'

Depois de ultrapassar com facilidade George Russell na largada e assumir a vice-liderança, Lando Norris parecia fadado a disputar a ponta com o companheiro, Oscar Piastri. No entanto, o piloto britânico da McLaren não conseguiu ameaçar o líder e teve que se contentar com o segundo lugar.

No fim da corrida, Norris explicou que não conseguiu se aproximar na reta final por conta de um problema nos freios. Ele classificou a situação como o 'pior pesadelo' de um piloto.