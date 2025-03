Zanetti inicia 'vida diferente' como treinador e sonha em chegar à seleção

O agora ex-atleta conquistou o ouro em Londres-2012 e a prata na Rio-2016, ambos os pódios na disputa por argolas. Zanetti, nos últimos anos, vinha sofrendo com lesões. Ele ficou fora das Olimpíadas de Paris-2024 porque não se recuperou a tempo após passar por uma cirurgia.

A seleção brasileira masculina passa por uma renovação. Além de Zanetti, Francisco Barreto Júnior, o Chico Barreto, também anunciou a aposentadoria neste ano — Arthur Nory e Diogo Soares se tornaram os mais experientes da equipe nacional.

A seleção, agora, é composta, em grande parte, por atletas mais novos, de 20 a 25 anos. Ainda precisam ter um pouquinho mais de carga em competições internacionais, e esse ano já vai começar com alguns torneios como Copa do Mundo, Sul-Americano, Pan-Americano, para eles ganharem experiência. É diferente competir internacionalmente. Eles vão ganhar essa bagagem para chegar no grande objetivo desse ano, que é o Mundial, e se tudo der certo, vão representar muito bem o nosso país

O que mais ele falou?

Como é o Zanetti professor? "Sigo uma base, mais ou menos, de como fui criado. Não vou dizer rígido, mas, de vez em quando, uns gritos no ginásio (risos). Mas é um grito de motivação. São crianças, mas já cobramos um pouquinho a parte postural, que é algo que estou pegando bastante no pé deles. Na ginástica não adianta fazer os elementos, não ter a postura. Não vale a pena. Então, pego firme nisso. Ainda não estou pegando muitos elementos, mas tem a parte lúdica. Mostro para eles a ginástica, mas ao mesmo tempo brincando, pulando, pendurando nas barras, para eles terem esse primeiro contato.

Gostando? "Muito, muito. Desafiador. Está sendo bem desafiador para mim, mas estou gostando bastante e espero continuar por muito tempo"