Transmissão ao vivo do GP da China de F1 2025: veja onde assistir

O GP de Fórmula 1 da China 2025 será disputado na madrugada de hoje, no Circuito Internacional de Xangai, com a largada prevista para as 4h (de Brasília).

Onde assistir? Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay (streaming —sujeito às condições da plataforma) e site da Band.

O GP da China costuma ter mais ultrapassagens que a média da temporada da F1. Isso tem a ver com o traçado e pelas condições climáticas.