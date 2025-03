Transmissão ao vivo de Espanha x Holanda na Liga das Nações: onde assistir

Espanha e Holanda medem forças hoje, às 16h45 (de Brasília), no Mestalla, em Valência, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga das Nações.

Onde assistir? O sportv (TV por assinatura) transmite o duelo ao vivo.

As seleções empataram em 2 a 2 na partida de ida. Com Memphis Depay em campo, a Holanda vencia por 2 a 1 até os acréscimos do segundo tempo, quando a Espanha conseguiu o empate, deixando tudo em aberto para o jogo de volta.