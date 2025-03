Italo Ferreira avança à semi em Portugal; Filipe Toledo é eliminado

As quartas de final da etapa de Portugal do Circuito Mundial foram marcadas por performances decisivas e eliminações de peso em Supertubos, Peniche. O Brasil segue vivo na disputa com Italo Ferreira e Yago Dora, enquanto Filipe Toledo se despediu da competição ao ser superado pelo australiano Ethan Ewing.

Italo avança à semi

O duelo entre Italo Ferreira e Rio Waida começou devagar, com o mar apresentando dificuldades e poucas ondas de qualidade. Mas na metade final da bateria, Italo encontrou seu momento e, com um aéreo bem executado, recebeu 6,67 pontos, abrindo vantagem confortável para o restante da disputa.

Já Rio Waida teve dificuldades para se encaixar nas ondas e não conseguiu mostrar seu melhor surfe. Sua melhor nota foi um 3,33, insuficiente para ameaçar o brasileiro, que segue firme na briga pelo título da etapa e manutenção da liderança do ranking mundial.