WSL: Yago bate Italo no duelo de aéreos brasileiros e é campeão em Portugal

Com a vitória, Yago subiu nada menos que 11 posições no ranking, saltando para o quarto lugar com 15.010 pontos. A colocação é fundamental, pois garante sua presença momentânea no Top 5 que disputará o WSL Finals ao final da temporada.

Italo segue líder isolado

Apesar da derrota na decisão, Italo Ferreira mantém a liderança isolada do ranking com 23.885 pontos. O brasileiro abriu uma vantagem confortável sobre o vice-líder Barron Mamiya, que soma 17.415.

O desempenho dos brasileiros reforça o domínio verde-amarelo em Portugal. Nos últimos dez anos, seis das nove edições do evento terminaram com um atleta do Brasil no topo do pódio. Italo, inclusive, já venceu duas vezes em Supertubos.

Próxima parada: El Salvador

O Circuito Mundial de Surfe segue agora para a América Central. A próxima etapa será realizada em El Salvador, com janela de competição entre os dias 2 e 12 de abril.