GP da China: Lando Norris explica problema 'assutador' no fim da corrida

Apesar de não conseguir encostar na primeira posição, Norris também não foi ameaçado. Como a segunda posição estava consolidada e havia pouco tempo para o fim, George Russell, da Mercedes, que ficou em terceiro, não conseguiu se aproximar a tempo.

Foi assustador [o problema de freios]. É o pior pesadelo. Perdi de dois a três segundos nas últimas voltas, mas consegui sobreviver. Não consegui me aproximar do Oscar.

Lando Norris

A Fórmula 1 volta no dia 6 de abril (domingo), com o GP do Japão. A corrida no Circuito de Suzuka tem início às 2h (de Brasília).