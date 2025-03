McLaren sobra e Piastri lidera dobradinha no GP da China; Bortoleto é 17º

Após vencer a corrida sprint, Lewis Hamilton foi apenas o sexto colocado. O heptacampeão mundial perdeu uma posição em relação à largada.

A Fórmula 1 volta no dia 6 de abril (domingo), com o GP do Japão. A corrida no Circuito de Suzuka tem início às 2h (de Brasília).

Como foi a corrida

A largada foi ótima para a McLaren e péssima para Max Verstappen. Lando Norris, em 3º, tomou a posição de George Russell, da Mercedes, e assumiu a vice-liderança. O holandês da Red Bull, que largou em 4º, terminou a primeira volta em sexto, perdendo posições para Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ambos da Ferrari.

Fernando Alonso abandonou a corrida na quarta volta. Os freios da Aston Martin do piloto espanhol pegaram fogo, e ele não pôde mais continuar.

Na volta 20, a Ferrari pediu para os pilotos trocarem de posição. Lewis Hamilton acatou a ordem e deixou Charles Leclerc, que estava em um ritmo melhor, assumir a quarta posição. O piloto inglês teve um problema na asa móvel.