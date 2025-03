Com Neymar e Caio Castro, Furia sai da bolha dos e-Sports e sonha com mais

A Furia ganhou fama mundial pelo destaque das equipes nos e-Sports (esportes eletrônicos), mas tem expandido o seu leque de atuação e agora se arrisca no esporte tradicional.

Neymar, Caio Castro e vem mais

A Furia já está presente no futebol e no automobilismo, ambos com celebridades envolvidas. A marca tem uma equipe no futebol de 7, que tem Neymar como presidente e, agora, se juntou à RedRam para ter um time na Porsche Cup, com Caio Castro como um dos pilotos.

A gestão também tem famoso. Co-CEO da Furia, André Akkari é o nome mais conhecido do Brasil no mundo do pôquer. Ele divide a função de dono da marca com Jaime Pádua e Cris Guedes.