Fonseca se vê em casa em Miami e desponta como queridinho da arquibancada

O brasileiro seguiu se beneficiando do "fator casa" no duelo seguinte contra seu algoz na Copa Davis. Em fevereiro, Fonseca foi derrotado por Humbert no confronto entre países que foi disputado na França, com a torcida toda para o adversário. O troco não veio na mesma moeda, mas foi quase. Miami tem uma das maiores comunidades brasileiras nos EUA e foi território hostil para o francês.

Torcida brasileira no jogo de João Fonseca pela 2ª rodada do Masters 1000 de Miami Imagem: Frey/Getty

Ele teve a chance dele com a torcida dele na França, eu tive aqui com a minha. Compareceram muitos brasileiros, estou muito feliz com o jogo que joguei hoje.

João Fonseca, após vencer Humbert em Miami

A próxima "invasão" dos torcedores brasileiros será na segunda, dia 24, para o duelo de João contra o australiano Alex de Minaur, número 11 do mundo. O horário será conhecido quando a organização divulgar a programação do dia. O rival do carioca avançou após vencer o chinês Bu por duplo 6/4.

Atração na casa

Fonseca vem tendo tratamento digno de estrela e só atuou na quadra principal do torneio em Miami. Número 60 do ranking, ele disputou os dois confrontos no Stadium, que tem a maior capacidade.